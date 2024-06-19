Американцы посмотрели сказку "Морозко" и были в шоке: вот что их потрясло

Сказка "Морозко" давно стала классикой советского кино. Этот фильм многие помнят из детства и с удовольствием показывают его уже своим детям, однако американцы не на шутку испугались, когда посмотрели его.
По мнению жителей Штатов, этот фильм нельзя показывать детям. Особенно зарубежных зрителей ввергла в ужас Баба-Яга, которую сыграл Георгий Милляр.
"Она была очень жуткая с ужасным голосом. Я хоть и взрослый человек, но включила дома весь свет. Детям такое вообще показывать нельзя", — написал один из англоязычных комментаторов.
Также некоторые американцы обратили внимание на эпизод, когда на посох Морозко села птица и тут же обледенела. Они посчитали Морозко жестоким, а Настеньку — чересчур смиренной и покорной. Кроме того, американцы были в шоке от свекольного макияжа Марфуши.
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