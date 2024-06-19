Актриса Нина Маслова озвучила размер своей пенсии и объяснила, почему её устраивает такая маленькая сумма

Звезда "Афони" Нина Маслова считает, что деньги не могут сделать человека счастливым

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Нина Маслова знаменита по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Большая перемена" и другим. Сейчас она живёт более чем скромно, поскольку получает 20 тысяч рублей пенсии, однако, как утверждает знаменитость, её это нисколько не расстраивает.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons CC0 License

Маслова высказала весьма оригинальное мнение насчёт денег. Несмотря на то что 20 тысяч — это слишком маленькая сумма, актриса уверена, что можно быть счастливым и в бедности. Она уверена в том, что несчастного человека никакое богатство не сделает счастливее.

По словам актрисы, ей хватает на жизнь. Она смотрит оптимистично на такую ситуацию ещё и потому, что многие другие её коллеги, которые, в отличие от неё, не стали заслуженными артистами, получают ещё меньше.

При всём своём философском взгляде на этот вопрос Маслова всё же подчеркнула, что многие необходимые ей лекарства стоят намного дороже её пенсии.