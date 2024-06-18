Умерла французская актриса Анук Эме, знаменитая по фильму "Мужчина и женщина"

Легендарная французская актриса Анук Эме умерла в возрасте 93 лет

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

18 марта не стало французской актрисы Анук Эме, которая запомнилась российским зрителям в первую очередь по фильму Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Эту печальную новость сообщила дочь актрисы.

Фото: commons.wikimedia.org by Chadi saad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Нам чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в своём доме в Париже", — написала Мануэла Папатакис в соцсети.

Анук Эме впервые снялась в кино в четырнадцатилетнем возрасте. Её ценили не только французские режиссёры, например, Федерико Феллини снял Анук в фильмах "Сладкая жизнь" и "8 с половиной". Также актриса знаменита по лентам "Парижские связи", "Страшный суд", "Страница любви".

В фильме "Мужчина и женщина" Анук Эме снялась с Жан-Луи Трентиньяном. Это история двух уже немолодых людей, которые живут лишь воспоминаниями, но обретают счастье, встретив друг друга.

Анук Эме прожила долгую жизнь. В её фильмографии значится около 100 работ. Актрисе было 93 года на момент смерти.