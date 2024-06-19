Эти три американских фильма Рязанов считал поучительными: один из них перевернул его жизнь

Рязанов рекомендовал всем посмотреть три знаменитых американских фильма

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Большинство режиссёров с интересом относятся к творчеству своих коллег, в том числе из-за рубежа. Эльдар Рязанов не был исключением.

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Однажды Рязанова спросили, какие фильмы он считает не просто хорошими с точки зрения режиссуры, сценария и актёрской игры, но и поучительными для человечества. Оказалось, что Эльдар Александрович высоко ценил три американских фильма.

По мнению Рязанова, "Пролетая над гнездом кукушки" — один из лучших фильмов XX века. Советский режиссёр даже немного завидовал Милошу Форману, снявшему этот шедевр. Также Рязанов считал, что "Огни большого города" Чарли Чаплина — это фильм, полный добра и нежности, просмотр которого способен растопить любое сердце.

Третий из названных Рязановым фильмов — "Большой вальс" — имел особое значение для режиссёра. Именно тогда, когда Рязанов посмотрел его впервые, он понял, что хочет быть режиссёром и никем больше.