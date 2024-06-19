Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ротавируса до гепатита: что можно подцепить при купании в речке
Как получить сочный укроп без зонтичных соцветий
Ветврачи рассказали, от каких болезней чаще всего страдают корги
Две трети россиян надеются на снижение стоимости жилья этим летом
"Тур де Франс" начнётся в Барселоне в 2026-м году
Названы 8 регионов, в которых чаще всего регистрируют укусы клещей
Гинцбург: новую вакцину от туберкулёза испытают на добровольцах в конце 2025 года
Именинник Максим Галкин* на одном фото запечатлел всю свою семью
Много клетчатки нужно есть, чтобы похудеть
"Теперь у нас комплект": Глафира Тарханова родила пятого ребёнка

Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

1:07
Кино

Глафира Тарханова редко делится подробностями личной жизни. Она замужем за актёром Малого театра Алексеем Фадеевым. Актриса уверена, что счастье любит тишину, и не хочет ничем портить гармонию, которая царит в её семье, однако она не смогла не поделиться важным и долгожданным событием.

Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз
Фото: commons.wikimedia.org by Ele-chudinovsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

18 июня Тарханова родила пятого ребёнка. У звезды сериала "Громовы" уже есть четверо сыновей, и теперь она впервые стала мамой девочки. Актриса не скрывает эмоций и готова с головой окунуться в своё новое счастье.

"Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего", — написала Тарханова в личном блоге.

На протяжении всей своей беременности актриса не оставляла работу в кино, но как только понимала, что сыновьям нужно больше внимания, сразу же полностью переключалась на семью.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
После неожиданного русского удара в Торецке оборона ВСУ рухнула Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
Урожай увеличится на 40%: в июне полейте этим огурцы, томаты и перцы — плоды начинают образовываться с нарастающей силой
Урожай увеличится на 40%: в июне полейте этим огурцы, томаты и перцы — плоды начинают образовываться с нарастающей силой
Последние материалы
Гинцбург: новую вакцину от туберкулёза испытают на добровольцах в конце 2025 года
Именинник Максим Галкин* на одном фото запечатлел всю свою семью
Много клетчатки нужно есть, чтобы похудеть
Ветврачи рассказали, чем для собак и кошек опасны укусы комаров
NASA показала первый снимок, сделанный "Хабблом" с наведением на одном гироскопе
Лере Кудрявцевой испортили день из-за неровного угла
Обман с медицинским полисом ОМС: что делать и как защититься
Как экономить на обслуживании авто
В начале было слово: в Новой Третьяковке открылся мультижанровый проект
РБК узнал о фактическом прекращении льготной ипотеки в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников