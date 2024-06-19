"Теперь у нас комплект": Глафира Тарханова родила пятого ребёнка

Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Глафира Тарханова редко делится подробностями личной жизни. Она замужем за актёром Малого театра Алексеем Фадеевым. Актриса уверена, что счастье любит тишину, и не хочет ничем портить гармонию, которая царит в её семье, однако она не смогла не поделиться важным и долгожданным событием.

Фото: commons.wikimedia.org by Ele-chudinovsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

18 июня Тарханова родила пятого ребёнка. У звезды сериала "Громовы" уже есть четверо сыновей, и теперь она впервые стала мамой девочки. Актриса не скрывает эмоций и готова с головой окунуться в своё новое счастье.

"Дочка! Теперь у нас комплект. Мы молодцы, она мне так помогала. Наверное, необходимо было решиться на этот подвиг в пятый раз, чтобы пройти путь вместе… Понимая, что происходит, ради кого это и для чего", — написала Тарханова в личном блоге.

На протяжении всей своей беременности актриса не оставляла работу в кино, но как только понимала, что сыновьям нужно больше внимания, сразу же полностью переключалась на семью.