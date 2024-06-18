Мел Гибсон планирует снять пятую часть "Смертельного оружия", последняя из которых вышла 26 лет назад

Актёр и режиссёр Мел Гибсон заявил, что планирует снять пятую часть фильма "Смертельное оружие". Об этом пишет портал "World of Reel".
Кроме того, Мел Гибсон должен исполнить в проекте главную роль. Режиссёр отметил, что для него будет честью создать продолжение серии.
"Я собираюсь снять пятую часть "Смертельного оружия". Как вы знаете, Ричард Доннер, который участвовал в остальных фильмах, к сожалению, скончался — он был моим хорошим другом и как бы поручил мне нести этот флаг дальше, так что для меня будет честью сделать это. Он хорошо проработал сценарий, поэтому мы используем то, что было, и продолжаем работать с этим", — рассказал Мел Гибсон.
Напомним, что серия фильмов "Смертельное оружие" выходила с 1987 по 1998 год. Это картины о двух друзьях-полицейских.
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