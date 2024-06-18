Мел Гибсон планирует снять пятую часть "Смертельного оружия", последняя из которых вышла 26 лет назад

Мел Гибсон намерен снять пятую часть фильма "Смертельное оружие"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр и режиссёр Мел Гибсон заявил, что планирует снять пятую часть фильма "Смертельное оружие". Об этом пишет портал "World of Reel".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кроме того, Мел Гибсон должен исполнить в проекте главную роль. Режиссёр отметил, что для него будет честью создать продолжение серии.

"Я собираюсь снять пятую часть "Смертельного оружия". Как вы знаете, Ричард Доннер, который участвовал в остальных фильмах, к сожалению, скончался — он был моим хорошим другом и как бы поручил мне нести этот флаг дальше, так что для меня будет честью сделать это. Он хорошо проработал сценарий, поэтому мы используем то, что было, и продолжаем работать с этим", — рассказал Мел Гибсон.

Напомним, что серия фильмов "Смертельное оружие" выходила с 1987 по 1998 год. Это картины о двух друзьях-полицейских.