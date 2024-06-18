Стал известен портрет зрителя мультфильма "10 жизней", который возглавил российский прокат

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории мультфильма "10 жизней". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Данные собраны за период с 13 по 16 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что новый проект в основном смотрят женщины (73% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (37%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей старше 35 лет (31%).
По сюжету мультфильма "10 жизней" главному герою коту Беккету предстоит побывать на месте разных животных, чтобы начать ценить собственную жизнь. Картина вышла в кинотеатрах страны 12 июня и возглавила российский прокат за минувший уикенд.
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