Стал известен портрет зрителя мультфильма "10 жизней", который возглавил российский прокат

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Исследование: мультфильм "10 жизней" смотрят девушки от 12 до 17 лет

0:55
Кино

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории мультфильма "10 жизней". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Исследование: мультфильм "10 жизней" смотрят девушки от 12 до 17 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Данные собраны за период с 13 по 16 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что новый проект в основном смотрят женщины (73% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (37%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей старше 35 лет (31%).

По сюжету мультфильма "10 жизней" главному герою коту Беккету предстоит побывать на месте разных животных, чтобы начать ценить собственную жизнь. Картина вышла в кинотеатрах страны 12 июня и возглавила российский прокат за минувший уикенд.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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