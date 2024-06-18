Стал известен портрет зрителя мультфильма "10 жизней", который возглавил российский прокат

Исследование: мультфильм "10 жизней" смотрят девушки от 12 до 17 лет

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Wanta Group" провела исследование аудитории мультфильма "10 жизней". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Данные собраны за период с 13 по 16 июня и представлены экспертами на основании еженедельного трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group". Компания выяснила, что новый проект в основном смотрят женщины (73% от общего числа зрителей). При этом им от 12 до 17 лет (37%). Тем не менее, картина популярна и у зрителей старше 35 лет (31%).

По сюжету мультфильма "10 жизней" главному герою коту Беккету предстоит побывать на месте разных животных, чтобы начать ценить собственную жизнь. Картина вышла в кинотеатрах страны 12 июня и возглавила российский прокат за минувший уикенд.