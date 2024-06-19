Из-за Ахеджаковой пришлось переписывать сценарий "Служебного романа"

Одна из ярких героинь "Служебного романа" — секретарша Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой. Мало кто знает, что изначально её образ должен был быть совсем другим.
В пьесе Эмиля Брагинского "Сослуживцы", по которой Эльдар Рязанов снял "Служебный роман", Верочка была сногсшибательной красоткой. Увидев Ахеджакову, Рязанов решил отступиться от этого образа и взять именно эту актрису для большего комизма.
Те сцены, в которых участвовала Верочка, были почти полностью переписаны. Характер героини был изменён. Это сделали для того, чтобы всё, что было связано с Верочкой, сочеталось с внешностью Ахеджаковой. Единственное, что не стали убирать из первоначального варианта, — это увлечённость героини модой.
Ахеджакова часто плакала во время съёмок, потому что не нравилась себе в кадре. Ей стоило огромного усилия воли продолжить работу.
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