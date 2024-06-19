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У Богатырёва и Арнтгольц возникла серьёзная проблема в браке

Богатырёв и Арнтгольц начали ревновать друг друга

1:08
Кино

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц три года были вместе, а поженились в конце прошлого года, однако уже сейчас стало известно, что их отношения не настолько гладкие, как могло показаться.

Богатырёв и Арнтгольц начали ревновать друг друга
Фото: unsplash.com by PICSELI is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Богатырёв ревнует Арнтгольц, хотя и понимает, что в любви очень важно доверие. Если его нет, отношения могут быстро испортиться из-за того, что люди изводят друг друга допросами и подозрениями.

"Отношения, любовь могут быть либо по доброй воле, с уважением, либо никак", — сказал актёр в беседе с "7 Дней".

Арнтгольц тоже ревнует Богатырёва, потому что он не скрывает свою позицию: актёр не может гарантировать жене стопроцентную верность. Он уверен, что внезапные чувства могут внезапно случиться у любого человека, даже если он много лет в браке.

В то же время Богатырёв хочет, чтобы в его браке с Арнтгольц обошлось без измен, поэтому супруги регулярно ходят к психологу, анализируют свои мысли и поступки и всячески стараются обезопаситься на случай возможной неприятности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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