У Богатырёва и Арнтгольц возникла серьёзная проблема в браке

Богатырёв и Арнтгольц начали ревновать друг друга

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц три года были вместе, а поженились в конце прошлого года, однако уже сейчас стало известно, что их отношения не настолько гладкие, как могло показаться.

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Богатырёв ревнует Арнтгольц, хотя и понимает, что в любви очень важно доверие. Если его нет, отношения могут быстро испортиться из-за того, что люди изводят друг друга допросами и подозрениями.

"Отношения, любовь могут быть либо по доброй воле, с уважением, либо никак", — сказал актёр в беседе с "7 Дней".

Арнтгольц тоже ревнует Богатырёва, потому что он не скрывает свою позицию: актёр не может гарантировать жене стопроцентную верность. Он уверен, что внезапные чувства могут внезапно случиться у любого человека, даже если он много лет в браке.

В то же время Богатырёв хочет, чтобы в его браке с Арнтгольц обошлось без измен, поэтому супруги регулярно ходят к психологу, анализируют свои мысли и поступки и всячески стараются обезопаситься на случай возможной неприятности.