Режиссёр Игорь Зуйков рассказал, какой фильм Джорджа Миллера может стать его главным проектом

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Режиссёр Игорь Зуйков восхитился актрисой Аней Тейлор-Джой

1:56
Кино

Режиссёр Игорь Зуйков дал комментарий "RuNews24" о фильме Джорджа Миллера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса". 

Режиссёр Игорь Зуйков восхитился актрисой Аней Тейлор-Джой
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Игорь Зуйков заявил, что картина умело продолжила франшизу. Она задала ей верный повествовательный тон и играла с ожиданиями как зрителей, так и критиков. Однако режиссёр отметил, что многие не оценили "Фуриосу". 

"Я бы не стал относиться к этому настолько категорично, так как режиссёр культовой франшизы точно знает, что делает. Это его собственный мир, его метод повествования истории, так что выбор актрисы [Ани Тейлор-Джой — ред.] лично на меня произвёл сильное впечатление", — сообщил Игорь Зуйков.

При этом режиссёр выразил желание снять Аню Тейлор-Джой в собственном фильме. По его мнению, актриса очень талантливая.

"Потрясающая, талантливая актриса, если бы я имел такую возможность, то обязательно поработал бы с ней в своих будущих фильмах. В целом присутствие Ани Тейлор-Джой, по моему личному мнению, даже освежило историю и смахнуло "песчаную пыль", выводя франшизу на новый, более доступный уровень зрительского восприятия", — признался он.

По словам Игоря Зуйкова, следующий фильм Джорджа Миллера по франшизе может стать его самым главным проектом. 

"Скорее всего, в будущем фильме будет и катарсис, и история любви, которую в современном мире воспримут с теплотой и энтузиазмом. Возможно, даже, что следующий фильм, который, как я считаю, обязательно состоится, станет самым главным фильмом в судьбе Джорджа Миллера и героев его безумного, постапокалиптического мира", — заявил режиссёр.

Напомним, что картина "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" вышла на большие экраны весной этого года. Она является спин-оффом и приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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