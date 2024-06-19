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Стали известны первые детали будущего фильма Андреасяна "Простоквашино"

Зрители не ждут ничего хорошего от фильма "Простоквашино"

1:20
Кино

Российские режиссёры всё чаще берутся экранизировать советские мультфильмы. Не так давно были сняты "Бременские музыканты" и "Летучий корабль". Теперь Сарик Андреасян начал работу над новым фильмом "Простоквашино".

Зрители не ждут ничего хорошего от фильма "Простоквашино"
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сюжет "Простоквашино" будет таким же, как и в мультфильме. Зрители увидят любимых героев — дядю Фёдора, кота Матроскина, Шарика и других. Андреасян рассказал, что он будет снимать ленту по такому же принципу, по которому снимался "Чебурашка", то есть живые артисты будут взаимодействовать с персонажами, нарисованными с помощью компьютерной графики.

Режиссёр заранее уверен в успехе фильма. Он считает, что сумеет снять одну из лучших экранизаций повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот", однако зрители не разделяют его энтузиазма.

Россияне заранее убеждены в том, что фильм получится, мягко говоря, слабым. Они вспомнили провального "Онегина" и думают, что у Андреасяна нет ни малейшего шанса "исправиться".

Пока не сообщается, кто сыграет в "Простоквашино", но зрители предположили, что на роль дяди Фёдора Андреасян возьмёт своего сына, а на роль мамы дяди Фёдора — свою жену Лизу Моряк.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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