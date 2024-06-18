Народный артист РФ Александр Домогаров заявил, что не чувствует себя на 60+

Актёр Александр Домогаров признался, что чувствует себя моложе своего возраста

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что не чувствует себя на свой возраст. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Александр Домогаров отметил, что в молодости у человека есть резвость и ощущение "всё могу". Однако у него мало опыта. С годами происходит обратная ситуация: человек набирается знаний о мире, но уменьшается активность.

"В любом возрасте свои плюсы и минусы. В молодости не хватает ума, опыта и много, много чего ещё, что приходит с годами. Но есть сила, резвость, лёгкость и ощущение "всё могу". В 60 вроде пришёл и опыт, и, кажется, даже интересные мысли стали посещать твою голову... Но исчезла лёгкость, резвость и многое из того, что было в 30. Но я совсем не чувствую себя на 60+", — заявил актёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что Александр Домогаров уволился из Театра имени Моссовета.