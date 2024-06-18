Российский фильм "Обгоняя ветер" продемонстрируют на кинофестивалях в Италии и Словении

Документальный фильм Станислава Шуберта "Обгоняя ветер" покажут на международных фестивалях спортивного кино в Словении и Италии. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сайт Союза кинематографистов нашей страны.
В Словении показ состоится 19 июня. В документальном конкурсе мероприятия примут участие 29 картин из 19 стран мира. В ноябре "Обгоняя ветер" продемонстрируют в Италии. Фестиваль организуется при поддержке Международного олимпийского комитета.
Станислав Шуберт снял фильм "Обгоняя ветер" в 2023 году. В проекте показали историю юных яхтсменов из Новосибирска, которые занимаются зимними парусными гонками на льду.
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