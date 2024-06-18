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Российский фильм "Обгоняя ветер" продемонстрируют на кинофестивалях в Италии и Словении

Российский фильм "Обгоняя ветер" покажут в Италии и Словении

0:50
Кино

Документальный фильм Станислава Шуберта "Обгоняя ветер" покажут на международных фестивалях спортивного кино в Словении и Италии. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сайт Союза кинематографистов нашей страны.

Российский фильм "Обгоняя ветер" покажут в Италии и Словении
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В Словении показ состоится 19 июня. В документальном конкурсе мероприятия примут участие 29 картин из 19 стран мира. В ноябре "Обгоняя ветер" продемонстрируют в Италии. Фестиваль организуется при поддержке Международного олимпийского комитета.

Станислав Шуберт снял фильм "Обгоняя ветер" в 2023 году. В проекте показали историю юных яхтсменов из Новосибирска, которые занимаются зимними парусными гонками на льду.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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