Исполнитель роли Гэндальфа во "Властелине колец" попал в больницу после падения со сцены

Звезду "Властелина колец" Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Исполнителя роли Гэндальфа в трилогии "Властелин колец" Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены во время спектакля в театре Лондона. Об этом пишет издание "The Guardian".

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После инцидента в зале выключили свет и вызвали скорую помощь. Всех зрителей вывели из заведения, а другие спектакли с участием актёра отменили. При этом представитель театра сообщил, что звезда "Властелина колец" сейчас находится в хорошем расположении духа.

"Иэн Маккеллен ожидает быстрого выздоровления после падения со сцены. Актёр в хорошем настроении после падения во время выступления "Игроки-короли", — заявил он.

Ранее Pradva.Ru писала, что Рассел Кроу отказался от роли Арагорна во "Властелине колец" после общения с режиссёром.