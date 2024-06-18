Актёра из сериала "Слово пацана" Сергея Базанова обвинили в убийстве и разбое

Актёр из "Слова пацана" Сергей Базанов признал вину в разбое

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Актёр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергей Базанов признал вину в разбое, однако отверг обвинение в убийстве организованной группы. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается также, что с Сергеем Базановым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение — оно вменяет и убийство. Один из обвиняемых заявил, что Сергей Базанов является организатором преступления.

По версии следствия, актёр состоял в банде, которая в 2011 году совершила нападение на предпринимателя в центре Москвы. Его убили и украли 900 тысяч долларов. При этом в 2013-м Сергея Базанова осудили на 3 года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на сотрудника полиции.