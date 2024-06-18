Иван Стебунов рассказал, как бы Галина Волчек отнеслась к назначению Владимира Машкова директором театра "Современник"

Иван Стебунов рассказал, что Галина Волчек обожала Владимира Машкова

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Новость о назначении Владимира Машкова директором театра "Современник" была воспринята со скепсисом некоторыми россиянами, которые уверены в том, что Галина Волчек не была бы в восторге от такого выбора, однако один из актёров "Современника" Иван Стебунов опроверг такое мнение.

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Стебунов рассказал, что Волчек очень хорошо относилась к Машкову. Она уважала его и считала, что у него получается одновременно быть блестящим актёром и не менее блестящим режиссёром.

По словам Стебунова, если бы Галина Волчек при жизни увидела, что новым директором стал именно Машков, у неё полегчало бы на сердце, потому что она очень переживала за судьбу театра.

Также Стебунов отметил, что чистки в театре будут, но это пойдёт "Современнику" только на пользу. Актёр в свою очередь отметил профессионализм Машкова и выразил уверенность в том, что ему можно доверить театр и не бояться, что он испортится.