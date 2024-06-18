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Начались съёмки ленты "Демис и Марина" с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец

Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец

0:48
Кино

Телеканал "ТНТ" и компания "Ген Продакшн" начали снимать комедийный сериал "Демис и Марина" с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Сообщается, что в качестве режиссёра выступает Саша Абдуллаев. Каждый эпизод ленты будет являться отдельной сюжетной линией, в которой главные герои предстанут в разных неожиданных амплуа. При этом зрители увидят не только истории из закулисья шоу-бизнеса, но и бытовые ситуации с Мариной Кравец и Демисом Карибидисом.

Премьера пилотной серии состоится в рамках предстоящего фестиваля сериалов "Пилот". Он пройдёт в Иваново с 20 по 23 июня.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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