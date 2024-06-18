Начались съёмки ленты "Демис и Марина" с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец

Телеканал "ТНТ" и компания "Ген Продакшн" начали снимать комедийный сериал "Демис и Марина" с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец в главных ролях. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Сообщается, что в качестве режиссёра выступает Саша Абдуллаев. Каждый эпизод ленты будет являться отдельной сюжетной линией, в которой главные герои предстанут в разных неожиданных амплуа. При этом зрители увидят не только истории из закулисья шоу-бизнеса, но и бытовые ситуации с Мариной Кравец и Демисом Карибидисом.
Премьера пилотной серии состоится в рамках предстоящего фестиваля сериалов "Пилот". Он пройдёт в Иваново с 20 по 23 июня.
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