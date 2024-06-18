Агния Дитковските заявила, что у неё нет потребности появляться на обложках глянцевых журналов

Актриса Агния Дитковските призналась, что у неё нет потребности появляться на обложках глянцевых журналов. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Газета.Ru".
Тем не менее, актриса сообщила, что раньше снималась для таких журналов. Сейчас же всё поменялось.
"Вообще всё изменилось. Как будто бы это всё отошло на второй план. И у меня внутри такой потребности нет. Всё всегда связано с работой", — рассказала она.
Ранее звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин сообщил, в каких сценах ему было неловко сниматься с Агнией Дитковските.
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