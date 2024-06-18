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Агния Дитковските заявила, что у неё нет потребности появляться на обложках глянцевых журналов

Агния Дитковските призналась, что не хочет появляться на обложках глянцевых изданий

0:48
Кино

Актриса Агния Дитковските призналась, что у неё нет потребности появляться на обложках глянцевых журналов. Об этом она рассказала в беседе с изданием "Газета.Ru".

Агния Дитковските призналась, что не хочет появляться на обложках глянцевых изданий
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тем не менее, актриса сообщила, что раньше снималась для таких журналов. Сейчас же всё поменялось.

"Вообще всё изменилось. Как будто бы это всё отошло на второй план. И у меня внутри такой потребности нет. Всё всегда связано с работой", — рассказала она.

Ранее звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Слава Копейкин сообщил, в каких сценах ему было неловко сниматься с Агнией Дитковските.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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