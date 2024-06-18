11-летняя дочь Анны Снаткиной рассказала, на что потратит свой первый гонорар за работу в кино

11-летняя дочь Анны Снаткиной Вероника уже зарабатывает свои первые деньги

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

У актрисы Анны Снаткиной есть 11-летняя дочь Вероника, которая начала делать первые шаги в кино.

Фото: unsplash.com by Piotr Chrobot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вероника снялась в приключенческом фильме "Каждый мечтает о собаке". Это принесло не только успех и приятные эмоции начинающей звезде, но и, разумеется, первую прибыль.

Вероника рассказала, на что хочет потратить заработанные деньги. Она собирается вновь побывать в Дубае, где ей очень понравилось, а также "закупиться". Чем именно хочет закупиться Вероника, она не уточнила, но можно предположить, что это будет грандиозный шоппинг.

В российском кино нередко случается так, что дети артистов уже в юном возрасте начинают сниматься в фильмах. Так было, например, у Анны Пересильд, сыгравшей одну из главных ролей в сериале "Слово пацана".