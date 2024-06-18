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Переехавшая 10 лет назад в США актриса Лянка Грыу рассказала, с какими трудностями столкнулась в эмиграции

Лянка Грыу начала жизнь заново, когда переехала в США

1:09
Кино

Звезда "Теста на беременность" Лянка Грыу десять лет назад переехала в США, причём это было абсолютно спонтанное решение.

Лянка Грыу начала жизнь заново, когда переехала в США
Фото: commons.wikimedia.org by eflon is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Грыу начала абсолютно всё с нуля и даже отказалась от массы проектов, которые уже были запланированы в России. Её решение уехать в Штаты было связано с необходимостью лечить больного аутизмом сына.

Актриса вспоминает, что ей было непросто первое время, потому что, кроме мужа, матери и ребёнка, у неё не было абсолютно никаких знакомых в США. Она была вброшена в новое для себя пространство, где ей поначалу приходилось осваиваться, прежде чем начать полноценно жить. Ещё одной сложностью стало изучение языка. Грыу учила его пять дней в неделю по три часа.

Со временем сложностей стало меньше. Грыу освоила язык, а лечение сына дало результаты: мальчик начал ходить в обычную школу. Сейчас Лянка снимается в кино и в США, и в России. Она ездит то в одну, то в другую страну и пока не знает, где обоснуется окончательно.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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