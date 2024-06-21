Перевёрнутая газета, исчезающая корзина и ещё 2 киноляпа в фильме "Человек-амфибия"

Издание "SevastopolMedia" обратило внимание на 4 киноляпа в фильме Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского "Человек-амфибия". Рассказываем о них.
Картина начинается с того, что по Буэнос-Айресу стремительно распространяется информация о таинственном "морском демоне". Отец Гутьерре приносит Дону Педро газету с этой новостью. В следующем кадре Зурита её читает. Однако спустя мгновение газета оказывается перевёрнутой.
После того, как Гутиэрре пришла в себя на корабле своего жениха, у неё начался серьёзный разговор с отцом. В этот момент входит мальчик с корзиной фруктов и Педро. Предмет ставят на угол стола. Если внимательно посмотреть, то в следующих кадрах корзина исчезает.
Этот киноляп нашли в сцене, когда слуга уступает дорогу Ольсену. Однако в следующем мгновении герои входят в помещение наоборот: Ольсен следует за своим прислужником.
Когда Ихтиандра спускают на дно моря, то его конечности ограничены цепями. Спустя некоторое время ему удаётся освободить обе руки. Тем не менее, в следующем кадре герой оказывается снова закован в цепи.
Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.