Перевёрнутая газета, исчезающая корзина и ещё 2 киноляпа в фильме "Человек-амфибия"

Эти 4 неочевидных киноляпа есть в фильме "Человек-амфибия"

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Издание "SevastopolMedia" обратило внимание на 4 киноляпа в фильме Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского "Человек-амфибия". Рассказываем о них.

Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перевёрнутая газета

Картина начинается с того, что по Буэнос-Айресу стремительно распространяется информация о таинственном "морском демоне". Отец Гутьерре приносит Дону Педро газету с этой новостью. В следующем кадре Зурита её читает. Однако спустя мгновение газета оказывается перевёрнутой.

Исчезающая корзина

После того, как Гутиэрре пришла в себя на корабле своего жениха, у неё начался серьёзный разговор с отцом. В этот момент входит мальчик с корзиной фруктов и Педро. Предмет ставят на угол стола. Если внимательно посмотреть, то в следующих кадрах корзина исчезает.

Ольсен и его слуга

Этот киноляп нашли в сцене, когда слуга уступает дорогу Ольсену. Однако в следующем мгновении герои входят в помещение наоборот: Ольсен следует за своим прислужником.

Цепи

Когда Ихтиандра спускают на дно моря, то его конечности ограничены цепями. Спустя некоторое время ему удаётся освободить обе руки. Тем не менее, в следующем кадре герой оказывается снова закован в цепи.