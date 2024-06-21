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Перевёрнутая газета, исчезающая корзина и ещё 2 киноляпа в фильме "Человек-амфибия"

Эти 4 неочевидных киноляпа есть в фильме "Человек-амфибия"

1:23
Кино

Издание "SevastopolMedia" обратило внимание на 4 киноляпа в фильме Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского "Человек-амфибия". Рассказываем о них.

Эти 4 неочевидных киноляпа есть в фильме "Человек-амфибия"
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перевёрнутая газета

Картина начинается с того, что по Буэнос-Айресу стремительно распространяется информация о таинственном "морском демоне". Отец Гутьерре приносит Дону Педро газету с этой новостью. В следующем кадре Зурита её читает. Однако спустя мгновение газета оказывается перевёрнутой.

Исчезающая корзина

После того, как Гутиэрре пришла в себя на корабле своего жениха, у неё начался серьёзный разговор с отцом. В этот момент входит мальчик с корзиной фруктов и Педро. Предмет ставят на угол стола. Если внимательно посмотреть, то в следующих кадрах корзина исчезает.

Ольсен и его слуга

Этот киноляп нашли в сцене, когда слуга уступает дорогу Ольсену. Однако в следующем мгновении герои входят в помещение наоборот: Ольсен следует за своим прислужником.

Цепи

Когда Ихтиандра спускают на дно моря, то его конечности ограничены цепями. Спустя некоторое время ему удаётся освободить обе руки. Тем не менее, в следующем кадре герой оказывается снова закован в цепи.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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