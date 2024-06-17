27 июня выходит мультфильм "Эмма в мире лам" о девочке, живущей среди животных

27 июня в России выходит в прокат американско-китайско-ирландский мультфильм "Эмма в мире лам", посвящённой девочке, живущей среди животных.
Можно сказать, что эта история — новая "Книга Джунглей". Разница лишь в том, что теперь героиней становится не мальчик Маугли, а девочка Эмма. Она прекрасно ладит со своими так называемыми сородичами и считает себя одной из них, хотя и не понимает, почему она выглядит по-другому.
Девочку ждёт увлекательное путешествие, в котором она узнает о себе всё, чего не знала прежде, и, конечно, найдёт новых друзей. Главную роль озвучила певица и блогер Милана Хаметова.
Раньше у Хаметовой не было опыта в озвучке. Она в первый раз встала перед микрофоном в качестве актрисы дубляжа и позже рассказала, что это был для неё интересный опыт.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.