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27 июня выходит мультфильм "Эмма в мире лам" о девочке, живущей среди животных

Певица Милана Хаметова озвучила девочку в мультфильме "Эмма в мире лам"

0:55
Кино

27 июня в России выходит в прокат американско-китайско-ирландский мультфильм "Эмма в мире лам", посвящённой девочке, живущей среди животных.

Певица Милана Хаметова озвучила девочку в мультфильме "Эмма в мире лам"
Фото: flickr.com by Johann "nojhan" Dréo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Можно сказать, что эта история — новая "Книга Джунглей". Разница лишь в том, что теперь героиней становится не мальчик Маугли, а девочка Эмма. Она прекрасно ладит со своими так называемыми сородичами и считает себя одной из них, хотя и не понимает, почему она выглядит по-другому.

Девочку ждёт увлекательное путешествие, в котором она узнает о себе всё, чего не знала прежде, и, конечно, найдёт новых друзей. Главную роль озвучила певица и блогер Милана Хаметова.

Раньше у Хаметовой не было опыта в озвучке. Она в первый раз встала перед микрофоном в качестве актрисы дубляжа и позже рассказала, что это был для неё интересный опыт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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