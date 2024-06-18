Укус змеи, пистолет и свадьба: три досадных киноляпа в фильме "Сердца трёх"

В фильме "Сердца трёх" замечены три ошибки

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Приключенческий фильм Владимира Попкова "Сердца трёх", снятый по роману Джека Лондона, был очень популярным, и теперь у него немало поклонников, хотя зрители заметили три досадные ошибки, допущенные сценаристами.

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В сцене, в которой Леонсия наставила пистолет на Фрэнсиса, возникает вопрос, для чего красавица это сделала, если этот молодой человек похож на её жениха Генри. Зрители перебирали разные мотивы действий героини, но так и не поняли, что ею руководило в данном эпизоде.

Когда Леонсию укусил детёныш лобарии, персонажи говорили о том, что это не опасно, поскольку смертельным становится яд только взрослых змей этой породы, однако в действительности яд лобарии любого возраста несёт в себе смертельную опасность. К тому же в фильме показали уже взрослую змею.

Также у зрителей вызвала недоумение свадьба Генри и Акатавы. В книге жрица погибает, но даже если допустить некоторое сценарное отступление от оригинала, всё равно странно видеть такой исход событий, ведь между Генри и Акатавой не заметно совершенно никакой искры.