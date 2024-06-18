Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смузи с куркумой на кефире: для здоровья сердца
Эти гладиолусы способны очаровать
Стало известно, почему кошки любят коробки
Секреты красоты греческих женщин: оливковое масло, морская соль и другие традиции
Bloomberg: либерийский морской регистр отказался работать с "Ингосстрахом"
Максим Галкин* празднует день рождения: "48!"
Lada Granta Cross возвращается к дилерам после долгого перерыва
Эксперты назвали самые опасные породы кошек
В РКК "Энергия" сообщили о прибытии на Байконур грузового корабля "Прогресс МС-29"
Укус змеи, пистолет и свадьба: три досадных киноляпа в фильме "Сердца трёх"

В фильме "Сердца трёх" замечены три ошибки

1:11
Кино

Приключенческий фильм Владимира Попкова "Сердца трёх", снятый по роману Джека Лондона, был очень популярным, и теперь у него немало поклонников, хотя зрители заметили три досадные ошибки, допущенные сценаристами.

В фильме "Сердца трёх" замечены три ошибки
Фото: commons.wikimedia.org by User;Cj.samson is licensed under Creative Commons CC0 License

В сцене, в которой Леонсия наставила пистолет на Фрэнсиса, возникает вопрос, для чего красавица это сделала, если этот молодой человек похож на её жениха Генри. Зрители перебирали разные мотивы действий героини, но так и не поняли, что ею руководило в данном эпизоде.

Когда Леонсию укусил детёныш лобарии, персонажи говорили о том, что это не опасно, поскольку смертельным становится яд только взрослых змей этой породы, однако в действительности яд лобарии любого возраста несёт в себе смертельную опасность. К тому же в фильме показали уже взрослую змею.

Также у зрителей вызвала недоумение свадьба Генри и Акатавы. В книге жрица погибает, но даже если допустить некоторое сценарное отступление от оригинала, всё равно странно видеть такой исход событий, ведь между Генри и Акатавой не заметно совершенно никакой искры.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Природные афродизиаки действуют качественно и без "побочки" Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Последние материалы
Кинологи ответили, как ухаживать за собакой
Шот для иммунитета: узнайте, как употреблять
Зеленский на ставке потребовал усилить мобилизацию для контрнаступления
Кристина Асмус платит огромные деньги за образование дочери
Певец Николай Басков поучил Марию Погребняк правилам приличия
Если дети не проявляют интереса к труду, то вот что делать
Экс-ректора ПГГПУ обвиняют в мошенничестве с корпоративным ДМС
Как избавиться от пушковых волосы на лице: семь популярных методов
При тяжёлых реакциях на укусы комаров возможно поражение нервной системы
Пик затяжной магнитной бури придётся на 20 июня, предрекли в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников