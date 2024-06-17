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Актриса Агния Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия

Агния Дитковските призналась, что не любит повышенное внимание к своей личности

1:00
Кино

Актриса Агния Дитковските заявила, что не ходит на светские мероприятия. Об этом она рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

Агния Дитковските призналась, что не любит повышенное внимание к своей личности
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению Агнии Дитковските, посещение премьер и презентаций не является частью профессии актёра. Кроме того, она уточнила, что не любит повышенное внимание к своей личности. 

"Я в принципе не очень люблю, когда всё внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то... Не знаю. Душа не просит", — призналась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезде сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Славе Копейкину было неловко сниматься в некоторых сценах с Агнией Дитковските.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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