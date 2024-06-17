Актриса Агния Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия

Агния Дитковските призналась, что не любит повышенное внимание к своей личности

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Агния Дитковските заявила, что не ходит на светские мероприятия. Об этом она рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению Агнии Дитковските, посещение премьер и презентаций не является частью профессии актёра. Кроме того, она уточнила, что не любит повышенное внимание к своей личности.

"Я в принципе не очень люблю, когда всё внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то... Не знаю. Душа не просит", — призналась актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что звезде сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Славе Копейкину было неловко сниматься в некоторых сценах с Агнией Дитковските.