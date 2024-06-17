На эту крайнюю меру пошёл Эльдар Рязанов ради сцены посадки самолёта на автомагистраль

Как снимали сцену посадки самолёта на автомагистраль в фильме Эльдара Рязанова

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Фильм Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" вышел в 1974 году. По сюжету итальянцы пытаются найти льва, под которым спрятаны драгоценности. Мало кто знает, но режиссёр пошёл на действительно крайнюю меру ради съёмок сцены посадки самолёта на автомагистраль.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Дело в том, что в Советском Союзе не было дорог, которые подходили бы для таких манёвров, пишет издание "SevastopolMedia". Однако Эльдар Рязанов проявил креативность. Он решил задействовать взлётно-посадочную полосу аэродрома, но преобразовав её в автомагистраль. Ради этой цели на неё добавили дорожную разметку, а также установили декорации.

В результате получилась самая настоящая дорога. Выполнил трюк опытный лётчик Иван Таращан.