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На эту крайнюю меру пошёл Эльдар Рязанов ради сцены посадки самолёта на автомагистраль

Как снимали сцену посадки самолёта на автомагистраль в фильме Эльдара Рязанова

0:54
Кино

Фильм Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" вышел в 1974 году. По сюжету итальянцы пытаются найти льва, под которым спрятаны драгоценности. Мало кто знает, но режиссёр пошёл на действительно крайнюю меру ради съёмок сцены посадки самолёта на автомагистраль.

Как снимали сцену посадки самолёта на автомагистраль в фильме Эльдара Рязанова
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Дело в том, что в Советском Союзе не было дорог, которые подходили бы для таких манёвров, пишет издание "SevastopolMedia". Однако Эльдар Рязанов проявил креативность. Он решил задействовать взлётно-посадочную полосу аэродрома, но преобразовав её в автомагистраль. Ради этой цели на неё добавили дорожную разметку, а также установили декорации.

В результате получилась самая настоящая дорога. Выполнил трюк опытный лётчик Иван Таращан

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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