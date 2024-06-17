Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что перезапуск "Универа" может не иметь успеха

Кинокритик Александр Голубчиков предположил, что перезапуск сериала "Универ" может провалиться. Об этом пишет портал "Страсти".
Александр Голубчиков сообщил, что предстоящий перезапуск ленты продолжит тенденцию возвращения известных картин на экраны. Однако, по его мнению, если авторы не придумают нового сюжетного хода, рейтинги сериала будут падать.
"Если авторы не придумают какой-то сюжетных ход, который сделает этот сериал не просто калькой с прошлого, а чем-то принципиально новым, то "Универ" закончится на первом сезоне. То есть второй сезон тоже будет с падающими рейтингами. Если же придумают что-то новое, то есть шанс. Потому что мы помним, что взрывную популярность имели именно те проекты, которые показывали что-то совершенно необычное", — заявил кинокритик.
Ранее Pravda.Ru писала, что герой актёра Алексея Гаврилова может вернуться в "Универ".
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.