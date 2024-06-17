Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что перезапуск "Универа" может не иметь успеха

Кинокритик Голубчиков: перезапуску "Универа" нужен новый сюжетный ход

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Александр Голубчиков предположил, что перезапуск сериала "Универ" может провалиться. Об этом пишет портал "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Александр Голубчиков сообщил, что предстоящий перезапуск ленты продолжит тенденцию возвращения известных картин на экраны. Однако, по его мнению, если авторы не придумают нового сюжетного хода, рейтинги сериала будут падать.

"Если авторы не придумают какой-то сюжетных ход, который сделает этот сериал не просто калькой с прошлого, а чем-то принципиально новым, то "Универ" закончится на первом сезоне. То есть второй сезон тоже будет с падающими рейтингами. Если же придумают что-то новое, то есть шанс. Потому что мы помним, что взрывную популярность имели именно те проекты, которые показывали что-то совершенно необычное", — заявил кинокритик.

Ранее Pravda.Ru писала, что герой актёра Алексея Гаврилова может вернуться в "Универ".