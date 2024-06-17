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Актёр Александр Лымарев в холода снимался в фильме "Роби" в одном лишь термобелье

Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" стойкостью перед морозом

0:55
Кино

Звезда сериала "Солдаты" Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" своей стойкостью перед морозом. Об этом пишет агентство "URA.RU" со ссылкой на слова сотрудника продюсерской компании "Пушка" Максима Габула.

Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" стойкостью перед морозом
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что Александр Лымарев снимался в термобелье и картонном костюме робота, хотя было очень холодно.

"Над фильмом мы работали 6 смен, снимали в начале марта, было очень холодно. Нас очень удивил своим профессионализмом и стойкостью Александр Лымарев. Он на площадке находился в одном термобелье и картонном костюме робота, но стойко перенёс все невзгоды", — рассказал Максим Габула.

В фильме "Роби" Александр Лымарев исполнил главную роль. По сюжету мальчик верит, что встретил настоящего робота. В его лице он находит нового друга.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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