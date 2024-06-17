Актёр Александр Лымарев в холода снимался в фильме "Роби" в одном лишь термобелье

Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" стойкостью перед морозом

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Солдаты" Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" своей стойкостью перед морозом. Об этом пишет агентство "URA.RU" со ссылкой на слова сотрудника продюсерской компании "Пушка" Максима Габула.

Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он отметил, что Александр Лымарев снимался в термобелье и картонном костюме робота, хотя было очень холодно.

"Над фильмом мы работали 6 смен, снимали в начале марта, было очень холодно. Нас очень удивил своим профессионализмом и стойкостью Александр Лымарев. Он на площадке находился в одном термобелье и картонном костюме робота, но стойко перенёс все невзгоды", — рассказал Максим Габула.

В фильме "Роби" Александр Лымарев исполнил главную роль. По сюжету мальчик верит, что встретил настоящего робота. В его лице он находит нового друга.