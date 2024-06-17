Актёр Александр Лымарев в холода снимался в фильме "Роби" в одном лишь термобелье

Звезда сериала "Солдаты" Александр Лымарев удивил съёмочную группу фильма "Роби" своей стойкостью перед морозом. Об этом пишет агентство "URA.RU" со ссылкой на слова сотрудника продюсерской компании "Пушка" Максима Габула.
Он отметил, что Александр Лымарев снимался в термобелье и картонном костюме робота, хотя было очень холодно.
"Над фильмом мы работали 6 смен, снимали в начале марта, было очень холодно. Нас очень удивил своим профессионализмом и стойкостью Александр Лымарев. Он на площадке находился в одном термобелье и картонном костюме робота, но стойко перенёс все невзгоды", — рассказал Максим Габула.
В фильме "Роби" Александр Лымарев исполнил главную роль. По сюжету мальчик верит, что встретил настоящего робота. В его лице он находит нового друга.
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