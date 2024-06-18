Космическая сумма: стало известно, сколько Кристина Асмус платит за школу дочери

Кристина Асмус платит огромные деньги за образование дочери

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Кристина Асмус гордится своей дочерью Настей, которая только что окончила четвёртый класс, и радуется за её успехи.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Сумин is licensed under Creative Commons CC0 License

На Настином выпускном была только мама. Гарик Харламов не пришёл на праздник дочери, и Асмус не обошла молчанием этот момент. Она с насмешкой сказала, что бывший муж, который недавно снова женился, наверняка сейчас зарабатывает деньги для следующего раздела имущества.

Дочь Асмус и Харламова учится в элитной платной школе. Простые россияне могут быть шокированы суммой, которую платит актриса. Один год обучения в этой школе стоит 1 млн 795 тысяч рублей.

Асмус не жалеет средств, чтобы Настя получила хорошее образование, тем более у актрисы есть такая возможность. В выбранной школе ученикам предоставляют все необходимые материалы для учёбы, кормят четыре раза в день, а также возят на экскурсии.