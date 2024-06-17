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В Гильдии кастинг-директоров назвали большую проблему актёрского рынка в России

Маргарита Ленских заявила, что в России не хватает актёров-героев

1:03
Кино

Президент Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских заявила, что отсутствие артистов-героев является большой проблемой актёрского рынка в нашей стране. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на редакцию онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Маргарита Ленских заявила, что в России не хватает актёров-героев
Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Маргарита Ленских сообщила, что сейчас в России есть всего 6 актёров-героев: Иван Янковский, Милош Бикович, Александр Петров, Юрий Борисов, Никита Ефремов и Рузиль Минекаев. При этом она отметила, что Марк Эйдельштейн не относится к категории.

"Несмотря на то, что "Variety" назвал Марка Эйдельштейна "русским Тимоти Шаламе" и добавил слово "прорыв", в России Эйдельштейн, на счету которого несколько главных ролей, не считается актёром-героем и не попадает в маскулинный типаж", — заявила Маргарита Ленских.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о съёмках фильма "Сто лет тому вперёд", в котором исполнил одну из главных ролей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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