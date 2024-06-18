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5 советских актёров, которые получили травмы на съёмочной площадке

В СССР артисты иногда становились инвалидами на съёмках фильмов

2:10
Кино

Актёрская профессия — это не только купание в славе, цветах и овациях. В советском кино нередко происходили случаи, когда актёры либо получали травмы, либо и вовсе становились инвалидами.

В СССР артисты иногда становились инвалидами на съёмках фильмов
Фото: commons.wikimedia.org by Huhulenik is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Михаил Боярский

Во время съёмок эпизода драки на шпагах в "Трёх мушкетёрах" Михаил Боярский не успел отразить один из ударов Бориса Клюева, игравшего Рошфора, и шпага попала прямо в рот "гасконцу". Конечно, было неприятно получить удар в десну и лишиться одного зуба, но могло быть ещё хуже: врачи сказали, что, если бы шпага прошла дальше в горло, Боярский распрощался бы с жизнью.

Людмила Гурченко

На съёмках фильма "Мама" Людмиле Гурченко пришлось встать на коньки, хотя она не умела кататься. Вместе с ней был на катке Олег Попов. Он подъехал слишком близко к актрисе, хотя она просила его этого не делать, потому что боялась падения. В результате её худшие опасения сбылись. Она упала и сломала ногу. Её кость была сильно раздроблена, и актрисе провели несколько сложнейших операций в США. Пострадавшая нога была спасена, но навсегда осталась короче другой ноги.

Юрий Никулин

В "Бриллиантовой руке" есть эпизод, в котором герой Юрия Никулина ударяется головой о крюк подъёмного крана, когда его опускают в машину. Это выглядит довольно кинематографично. Возникает впечатление, будто такой момент был прописан в сценарии, но на самом деле всё произошло случайно. К счастью, актёр отделался ушибом, хотя могло не обойтись без черепно-мозговой травмы.

Наталья Варлей и Леонид Куравлёв

Когда Наталья Варлей играла Панночку в "Вие", героиня должна была летать по церкви в самодельном гробу. Это было осуществлено благодаря сложным техническим конструкциям и цирковой подготовке актрисы, однако в какой-то момент подвела страховка, Варлей не удержалась и рухнула на вниз. Леонид Куравлёв успел её поймать, но при этом сильно растянул мышцу руки.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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