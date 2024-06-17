В Мурманской области "Норникель" снял фильм о спасении кита Станислава

В Мурманской области создали фильм о спасении кита по имени Станислав

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

В Мурманской области сняли фильм о спасении краснокнижного горбатого кита, которого учёные назвали Станиславом. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на Telegram-канал "Норникель".

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ролик длится 12 минут и называется "Спасение кита Станислава в Териберской бухте Баренцева моря". В нём рассказали про помощь животному.

"А чтобы таких ситуаций впредь не случалось, важно сохранять экологию морей и убирать мусор. Всё это время вместе со спасателями работала съёмочная группа "Норникеля", и мы представляем вам фильм о спасении кита Станислава", — сказано в сообщении Telegram-канала.

Туристы заметили горбатого кита 2 июня. Он был обмотан остатками сетей, а на его теле виднелись раны. Чуть больше, чем через неделю началась спасательная операция. Было исследовано 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова. Кита нашли живым. После нескольких попыток удалось освободить животное. Это произошло 16 июня.