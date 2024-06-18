У Мелисы Дёнгель, сыгравшей в "Постучись в мою дверь", есть мечта, связанная с Россией

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" обожает Россию и русскую кухню

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Мелиса Дёнгель, известная по роли Эды в популярном сериале "Постучись в мою дверь", очень тепло относится к России. Оказывается, у актрисы даже есть русские корни.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мама Мелисы родом из Севастополя, и её звёздная дочь собирается побывать в этом солнечном морском городе и порадовать своим приездом местных поклонников. Она надеется осуществить свою мечту либо этим, либо следующим летом.

Русское происхождение сказывается также и на кулинарных предпочтениях Дёнгель. Она без ума от русской кухни. Особенно ей нравятся оливье, борщ и селёдка под шубой. Иногда актриса забывает названия каких-либо национальных русских блюд, но их вкус для неё незабываемый.

Мелиса также высказалась по поводу сериала "Постучись в мою дверь в Москве". Ей очень приятно, что турецкий сериал вызвал у русских настолько сильный интерес, что они даже сняли его ремейк.