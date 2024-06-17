Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл готовится к рождению ребёнка

Актёр Генри Кавилл попросил дать ему советы по поводу отцовства

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл попросил поклонников дать ему советы по поводу отцовства. Об этом пишет издание "Daily Mail" со ссылкой на его соцсети.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр также поздравил подписчиков с прошедшим Днём отца.

"Всех вас, папы, с Днём отца. Оказывается, я скоро присоединюсь к вашим священным рядам! Дадите какие-нибудь советы?", — написал Генри Кавилл.

При этом звезда "Ведьмака" опубликовал фотографию, на которой можно увидеть его, детскую кроватку и пеленальный комод.

Напомним, что Генри Кавилл начал встречаться с Натали Вискузо весной 2021 года. В апреле 2024-го стало известно, что пара ждёт ребёнка.