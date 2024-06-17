Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл готовится к рождению ребёнка

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл попросил поклонников дать ему советы по поводу отцовства. Об этом пишет издание "Daily Mail" со ссылкой на его соцсети.
Актёр также поздравил подписчиков с прошедшим Днём отца.
"Всех вас, папы, с Днём отца. Оказывается, я скоро присоединюсь к вашим священным рядам! Дадите какие-нибудь советы?", — написал Генри Кавилл.
При этом звезда "Ведьмака" опубликовал фотографию, на которой можно увидеть его, детскую кроватку и пеленальный комод.
Напомним, что Генри Кавилл начал встречаться с Натали Вискузо весной 2021 года. В апреле 2024-го стало известно, что пара ждёт ребёнка.
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