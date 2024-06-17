Мультфильм "10 жизней" заработал 43,8 миллионов рублей за минувший уикенд

Мультфильм "10 жизней" возглавил прокат в России

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Мультфильм "10 жизней" заработал за период с 13 по 16 июня 43,8 миллионов рублей в отечественном прокате. Соответствующие данные опубликованы на сайте kinobusiness.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Таким образом картина стала лидером официального проката в России. На втором месте оказался фильм "Непослушники". Он заработал 41,4 миллионов рублей за минувший уикенд. Третью строчку занял проект "Майор Гром: Игра" с 33,2 миллионами рублей.

В то же время лидером неофициального проката стал мультфильм "Головоломка 2". Он собрал 115 миллионов рублей.

По сюжету мультфильма "10 жизней" главному герою коту Беккету предстоит побывать на месте разных животных, чтобы начать ценить собственную жизнь. Картина вышла в кинотеатрах нашей страны 12 июня.