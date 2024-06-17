Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. Эта сумма появилась 4 июня, пишет Telegram-канал "Mash".
Сообщается, что долг нашли у ИП актрисы, которое закрыли в сентябре прошлого года. Telegram-канал уточнил, что Анастасия Заворотнюк по документам занималась кинопроизводством, радио- и телевещанием.
Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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