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Звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей

У Анастасии Заворотнюк появился долг перед ФНС в размере 140 тысяч рублей

0:43
Кино

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей. Эта сумма появилась 4 июня, пишет Telegram-канал "Mash".

У Анастасии Заворотнюк появился долг перед ФНС в размере 140 тысяч рублей
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

Сообщается, что долг нашли у ИП актрисы, которое закрыли в сентябре прошлого года. Telegram-канал уточнил, что Анастасия Заворотнюк по документам занималась кинопроизводством, радио- и телевещанием.

Напомним, что звезда "Моей прекрасной няни" скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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