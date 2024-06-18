Правила жизни Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем в "Великолепной веке"

Мерьем Узерли рассказала, как относится к славе, любви и дружбе

1:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Мерьем Узерли в жизни не похожа на свою героиню Хюррем из "Великолепного века". Актриса не любит интриги и ссоры, она старается их избегать и поддерживает с окружающими хорошие отношения, но при этом далеко не каждый может добиться её расположения.

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"Чтобы привлечь моё внимание, надо быть особенной личностью. Я очень избирательна, со всеми хорошо лажу, в моей жизни очень много друзей, со стороны, возможно, некоторым я могу показаться даже немного легкомысленной, но в действительности ко мне очень трудно приблизиться. Человек, который хочет привлечь моё внимание, должен быть духовно богатым и творчески интересным", — признавалась Узерли.

Актриса никогда не стремилась к популярности. Как ни пародоксально это прозвучит, она её добилась как раз потому, что не ставила на первое место. Для Мерьем всегда было гораздо важнее творчество.

"Один раз ко мне подошёл парень и сказал, что хочет стать знаменитым актёром. Я задала ему вопрос, хочет ли он стать актёром или знаменитым. Он мне ответил, что хочет стать знаменитым, как я. Я сказала, что помочь ему не смогу, так как я в своё время хотела стать просто актрисой", — вспоминала Узерли.

У звезды не всё складывалось благополучно в личной жизни, и она сделала простой и мудрый вывод: любовь должна давать силы, а не отнимать их. Именно так происходит, когда двое людей, решивших быть вместе, дают друг другу всё самое лучшее и не размениваются на скандалы и выяснения отношений. Узерли не видит смысла быть с человеком, с которым возникает ощущение тесной и душной клетки, из которой хочется вырваться.