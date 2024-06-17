Этот фантастический хоррор не нравится большинству зрителей, а Тарантино от него в восторге

Тарантино обожает фильм Кроненберга, который почти никому не пришёлся по вкусу

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Квентин Тарантино не только снимает кино, но и с интересом смотрит ленты, снятые другими режиссёрами. Один из любимых жанров создателя "Криминального чтива" — боди-хоррор.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Фильмы этого жанра посвящены трансформациям человеческого тела. Тарантино высоко ценит "Изгоняющего дьявола" и "Нечто", однако есть ещё одна лента, которая ему нравится больше всего.

"Когда речь идёт о фильмах про инфицированных людей, то, наверное, мой самый любимый — это "Бешеная" Дэвида Кроненберга", — рассказывал Тарантино.

В фильме показана история девушки, которая после аварии пережила операцию. Под мышкой у героини появился отросток, похожий на жало, с помощью которого она пьёт кровь у других людей, когда чувствует голод. В основном её жертвы гибнут, но если кому-то удаётся выжить, они заболевают бешенством.

В отличие от Тарантино, большинство зрителей, посмотревшие этот фильм, находят его скучным, медлительным и вялотекущим.