Квентин Тарантино не только снимает кино, но и с интересом смотрит ленты, снятые другими режиссёрами. Один из любимых жанров создателя "Криминального чтива" — боди-хоррор.
Фильмы этого жанра посвящены трансформациям человеческого тела. Тарантино высоко ценит "Изгоняющего дьявола" и "Нечто", однако есть ещё одна лента, которая ему нравится больше всего.
"Когда речь идёт о фильмах про инфицированных людей, то, наверное, мой самый любимый — это "Бешеная" Дэвида Кроненберга", — рассказывал Тарантино.
В фильме показана история девушки, которая после аварии пережила операцию. Под мышкой у героини появился отросток, похожий на жало, с помощью которого она пьёт кровь у других людей, когда чувствует голод. В основном её жертвы гибнут, но если кому-то удаётся выжить, они заболевают бешенством.
В отличие от Тарантино, большинство зрителей, посмотревшие этот фильм, находят его скучным, медлительным и вялотекущим.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.