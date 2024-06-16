Звезда "Дивергента" Майлз Теллер утверждён на главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"

Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"

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Журналисты издания Deadline сообщили, что Майлз Теллер, известный по роли в фильме "Дивергент", исполнит главную роль в ремейке картины Тейлора Хэкфорда "Офицер и джентльмен". Актёр сыграет курсанта военного училища по имени Зак Мэйо.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Оригинальный фильм, выпущенный в 1982 году, рассказывает историю Зака Мэйо, который за три месяца службы начинает осознавать суть армейской дисциплины. В этот период он сталкивается с суровым сержантом Фоули и влюбляется в местную девушку, но пытается подавить свои чувства, чтобы не вступать в брак.

Проект продюсирует Темпл Хилл, а сценарий пишет Дана Фокс. Режиссёр для ремейка пока не назначен. Производством фильма занимается студия Paramount Pictures.

Полный актёрский состав, сроки и дата выхода ремейка "Офицера и джентльмена" пока не объявлены.