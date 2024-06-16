Режиссёр Мартин Скорсезе создаст документальный фильм о кораблекрушениях

Мартин Скорсезе снимет фильм о кораблекрушениях в Средиземном море

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Режиссёр Мартин Скорсезе снимет документальный фильм, который будет посвящён древним кораблекрушениям в Средиземном море. Об этом пишет издание "Variety".

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Сообщается, что для съёмок Мартин Скорсезе отправится в город Полицци-Дженероза на Сицилии. Там родились его бабушка и дедушка. В основе проекта будут лежать исследования археолога Лизы Бриггс. Съёмочный процесс должен стартовать до начала 2025 года. Актёрский состав, дата выхода и другие подробности пока не сообщаются.

Ранее Pravda.Ru писала о самых любимых фильмах Мартина Скорсезе. Среди них есть картина "2001 год: Космическая одиссея".