Режиссёр Мартин Скорсезе создаст документальный фильм о кораблекрушениях

Режиссёр Мартин Скорсезе снимет документальный фильм, который будет посвящён древним кораблекрушениям в Средиземном море. Об этом пишет издание "Variety".
Сообщается, что для съёмок Мартин Скорсезе отправится в город Полицци-Дженероза на Сицилии. Там родились его бабушка и дедушка. В основе проекта будут лежать исследования археолога Лизы Бриггс. Съёмочный процесс должен стартовать до начала 2025 года. Актёрский состав, дата выхода и другие подробности пока не сообщаются.
Ранее Pravda.Ru писала о самых любимых фильмах Мартина Скорсезе. Среди них есть картина "2001 год: Космическая одиссея".
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