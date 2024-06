Рианна озвучит Смурфетту и напишет саундтрек для нового анимационного фильма "Смурфики: Мюзикл"

Певица Рианна примет участие в создании и записи песен для нового мультфильма Криса Миллера "Смурфики: Мюзикл". Кроме того, она озвучит одного из главных персонажей — Смурфетту. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna is licensed under CC BY 3.0