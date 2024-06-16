Рианна озвучит Смурфетту и напишет саундтрек для нового анимационного фильма "Смурфики: Мюзикл"

Рианна создаст саундтрек к мультфильму "Смурфики: Мюзикл" и озвучит Смурфетту

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Певица Рианна примет участие в создании и записи песен для нового мультфильма Криса Миллера "Смурфики: Мюзикл". Кроме того, она озвучит одного из главных персонажей — Смурфетту. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna is licensed under CC BY 3.0

По данным The Hollywood Reporter, в актёрский состав фильма войдут такие звёзды как Ник Офферман, Наташа Лионн, Дэниел Леви, Эми Седарис, Ник Кролл, Джеймс Корден, Октавия Спенсер, Ханна Уоддингем, Сандра О, Алекс Винтер, Билли Лурд, Шоло Маридуэнья, Курт Рассел и Джон Гудман.

В настоящее время Рианна также работает над новым альбомом. Точная дата его выхода пока неизвестна, но недавно певица заявила, что "готова вернуться в студию".

Возможно, саундтреки к "Смурфикам" станут первым новым материалом Рианны за последние годы. Её последний альбом ANTI был выпущен почти десять лет назад — в 2016 году.