"Блэйд" вновь остался без режиссёра: Ян Деманж покинул проект после нескольких месяцев работы

Фильм "Блэйд" снова остался без режиссёра. Ян Деманж покинул проект после нескольких месяцев разработки. Махершала Али всё ещё остаётся в главной роли, но даже представители актёра выражают недовольство.
"Контракт был заключён ещё в 2019 году, и они до сих пор не начали съёмки, и это, пожалуй, самая безумная вещь в моём профессиональном опыте", — заявила юристка Шелби Вайзер.
Производство фильма планировалось начать осенью 2022 года, но режиссёр Бассам Тарик ушёл из-за творческих разногласий. Тогда, по словам источников, Али выбрал режиссёром Яна Деманжа, известного по работе над "Страной Лавкрафта", но спустя несколько месяцев проект был приостановлен из-за забастовки сценаристов в мае 2023 года. До сих пор фильм не запущен в производство.
В настоящее время Эрик Пирсон работает над сценарием, а премьера запланирована на 7 ноября.
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