Актриса Ирина Горбачёва рассказала, почему перестала общаться с Марией Машковой

Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва призналась, что перестала общаться с коллегой Марией Машковой из-за специальной военной операции. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса объяснила, что причиной прекращения общения стали разные взгляды на происходящее. При этом Ирина Горбачёва добавила, что ей больно от этого.

"Для меня это боль, но я её полностью и понимаю, и принимаю со всем, что она и какая она, честно", — заявила она.

Ирина Горбачева также рассказала, что после начала СВО с ней перестали общаться 95% украинских знакомых. Она отметила, что ей тяжело из-за этого факта.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Горбачёва боялась остаться без пенсии.