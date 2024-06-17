Актриса Ирина Горбачёва рассказала, почему перестала общаться с Марией Машковой

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачёва призналась, что перестала общаться с коллегой Марией Машковой из-за специальной военной операции. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Сама Меньшова".
Актриса объяснила, что причиной прекращения общения стали разные взгляды на происходящее. При этом Ирина Горбачёва добавила, что ей больно от этого.
"Для меня это боль, но я её полностью и понимаю, и принимаю со всем, что она и какая она, честно", — заявила она.
Ирина Горбачева также рассказала, что после начала СВО с ней перестали общаться 95% украинских знакомых. Она отметила, что ей тяжело из-за этого факта.
Ранее Pravda.Ru писала, что Ирина Горбачёва боялась остаться без пенсии.
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