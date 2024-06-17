4 причины, почему в России массово критикуют Сашу Петрова

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Сашу Петрова в России критикуют не меньше, чем хвалят

1:15
Кино

В России актёра Сашу Петрова критикуют едва ли не чаще, чем хвалят. У зрителей есть на это четыре причины.

Сашу Петрова в России критикуют не меньше, чем хвалят
Фото: commons.wikimedia.org by Lodo27 is licensed under Creative Commons CC0 License

Во-первых, зрители не устают повторять, что Петров во всех ролях совершенно одинаковый. Сам актёр объяснял это тем, что внутренне он каждый раз меняется вместе со своими персонажами, но киноманов это не устраивает. Им хочется не только знать о внутренних переменах актёра, но и видеть их своими глазами на экране.

Во-вторых, как ни странно, зрителей раздражает симпатичная внешность Петрова, потому что она подходит не ко всем ролям. Например, многие отмечают, что его типаж совершенно не вяжется с образом писателя Николая Гоголя.

В-третьих, зрители считают, что удачными ролями Петрова были те, которые он сыграл в начале своей карьеры, а позже, когда его стали приглашать во все фильмы ради рейтинга, он стал меньше внимания уделять актёрскому мастерству.

В-четвёртых, подлила масла в огонь роль Петрова в сериале Валерия Тодоровского "Надвое", где он снялся вместе с Данилой Козловским. Зрители уверены, что этот дуэт — один из самых неудачных в российском кино.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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