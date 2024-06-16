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Вин Дизель сообщил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит поклонников

Вин Дизель заявил, что "Форсаж 11" очень понравится зрителям

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Кино

Актёр Вин Дизель заявил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит зрителей. Об этом пишет портал "Comic Book".

Вин Дизель заявил, что "Форсаж 11" очень понравится зрителям
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вин Дизель также выразил надежду, что поклонники будут гордиться продолжением серии.

"Форсаж 11, сценарий к которому пишет Зак Дин, вас сильно поразит! Надеюсь, вы будете гордиться!", — заявил он.

Премьера "Форсажа 11" должна состояться в 2026 году. Сейчас к фильму пишут сценарий. Картина станет прямым продолжением своей прошлой части. При этом известно, что в предстоящем проекте полноценно вернётся Дуэйн Джонсон. Он снова сыграет спецагента Люка Хоббса.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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