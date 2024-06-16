Вин Дизель сообщил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит поклонников

Актёр Вин Дизель заявил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит зрителей. Об этом пишет портал "Comic Book".
Вин Дизель также выразил надежду, что поклонники будут гордиться продолжением серии.
"Форсаж 11, сценарий к которому пишет Зак Дин, вас сильно поразит! Надеюсь, вы будете гордиться!", — заявил он.
Премьера "Форсажа 11" должна состояться в 2026 году. Сейчас к фильму пишут сценарий. Картина станет прямым продолжением своей прошлой части. При этом известно, что в предстоящем проекте полноценно вернётся Дуэйн Джонсон. Он снова сыграет спецагента Люка Хоббса.
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