Вин Дизель сообщил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит поклонников

Вин Дизель заявил, что "Форсаж 11" очень понравится зрителям

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Вин Дизель заявил, что фильм "Форсаж 11" сильно поразит зрителей. Об этом пишет портал "Comic Book".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вин Дизель также выразил надежду, что поклонники будут гордиться продолжением серии.

"Форсаж 11, сценарий к которому пишет Зак Дин, вас сильно поразит! Надеюсь, вы будете гордиться!", — заявил он.

Премьера "Форсажа 11" должна состояться в 2026 году. Сейчас к фильму пишут сценарий. Картина станет прямым продолжением своей прошлой части. При этом известно, что в предстоящем проекте полноценно вернётся Дуэйн Джонсон. Он снова сыграет спецагента Люка Хоббса.