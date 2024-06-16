Стало известно, сколько заработал мультфильм "Гарфилд" в мировом прокате

Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Накануне стало известно, что кассовые сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для достижения такого результата картине потребовалось 3 с половиной недели. При этом "Гарфилд" полностью окупился — на его создание понадобилось примерно 60 миллионов долларов. Известно также, что около 80 миллионов долларов анимационный фильм собрал в США.

По сюжету "Гарфилда" главный герой воссоединяется со своим отцом котом Виком. Теперь он вместе с другом-псом Оди становится участником весёлого и опасного приключения.