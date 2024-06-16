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Стало известно, сколько заработал мультфильм "Гарфилд" в мировом прокате

Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате

0:41
Кино

Накануне стало известно, что кассовые сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для достижения такого результата картине потребовалось 3 с половиной недели. При этом "Гарфилд" полностью окупился — на его создание понадобилось примерно 60 миллионов долларов. Известно также, что около 80 миллионов долларов анимационный фильм собрал в США. 

По сюжету "Гарфилда" главный герой воссоединяется со своим отцом котом Виком. Теперь он вместе с другом-псом Оди становится участником весёлого и опасного приключения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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