Мировая премьера "Головоломки 2" от Pixar: новые эмоции и восторженные отзывы зрителей

14 июня в мировых кинотеатрах состоялась премьера мультфильма "Головоломка 2", продолжения популярного фильма от студии Pixar. Критики и обычные зрители уже успели посмотреть новинку и поделиться своими впечатлениями.
Зрители приняли "Головоломку 2" очень тепло. На агрегаторе CinemaScore анимационный фильм получил оценку A, такую же, как и у первой части. Этот рейтинг составляется на основе опросов зрителей, проводимых представителями компании непосредственно во время премьеры.
Сюжет "Головоломки 2" сосредоточен на подростковом периоде жизни главной героини Райли Андерсон. К уже знакомым эмоциям — Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости — присоединяются новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.
В российских кинотеатрах мультфильм начали показывать с 15 июня.
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