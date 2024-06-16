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Мировая премьера "Головоломки 2" от Pixar: новые эмоции и восторженные отзывы зрителей

Мультфильм "Головоломка 2" получил высокие оценки от критиков и зрителей

1:00
Кино

14 июня в мировых кинотеатрах состоялась премьера мультфильма "Головоломка 2", продолжения популярного фильма от студии Pixar. Критики и обычные зрители уже успели посмотреть новинку и поделиться своими впечатлениями.

Мультфильм "Головоломка 2" получил высокие оценки от критиков и зрителей
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зрители приняли "Головоломку 2" очень тепло. На агрегаторе CinemaScore анимационный фильм получил оценку A, такую же, как и у первой части. Этот рейтинг составляется на основе опросов зрителей, проводимых представителями компании непосредственно во время премьеры.

Сюжет "Головоломки 2" сосредоточен на подростковом периоде жизни главной героини Райли Андерсон. К уже знакомым эмоциям — Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости — присоединяются новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

В российских кинотеатрах мультфильм начали показывать с 15 июня.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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