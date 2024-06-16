Трейлер нового "Носферату" с Биллом Скарсгардом и Лили-Роуз Депп готов к выпуску

Трейлер ремейка "Носферату" с Биллом Скарсгардом готов к выпуску

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

На этой неделе инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил, что трейлер ремейка "Носферату" с Биллом Скарсгардом уже готов к выпуску. Длительность трейлера составит 1 минуту и 14 секунд. Съёмки хоррора завершились ещё в мае прошлого года.

Фото: flickr.com by Insomnia Cured Here is licensed under CC BY-SA 2.0

"Носферату" повествует о древнем вампире, графе Орлоке, который становится одержимым молодой девушкой. Оригинальный фильм вышел в 1922 году и являлся свободной адаптацией романа "Дракула" Брэма Стокера. Лента признана классикой мирового кинематографа.

Помимо Скарсгарда, в актёрский состав вошли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Уиллем Дефо, Саймон Макберни и Ральф Айнесон. Режиссёром и сценаристом выступил Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг").

Мировая премьера ремейка "Носферату" состоится 25 декабря.