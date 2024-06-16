На этой неделе инсайдер Cryptic HD QUALITY сообщил, что трейлер ремейка "Носферату" с Биллом Скарсгардом уже готов к выпуску. Длительность трейлера составит 1 минуту и 14 секунд. Съёмки хоррора завершились ещё в мае прошлого года.
"Носферату" повествует о древнем вампире, графе Орлоке, который становится одержимым молодой девушкой. Оригинальный фильм вышел в 1922 году и являлся свободной адаптацией романа "Дракула" Брэма Стокера. Лента признана классикой мирового кинематографа.
Помимо Скарсгарда, в актёрский состав вошли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Корин, Уиллем Дефо, Саймон Макберни и Ральф Айнесон. Режиссёром и сценаристом выступил Роберт Эггерс ("Ведьма", "Маяк", "Варяг").
Мировая премьера ремейка "Носферату" состоится 25 декабря.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.