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Актриса Софья Зайка: скандалы вокруг Никиты Кологривого могут повлиять на его карьеру

Актриса Софья Зайка беспокоится о судьбе Никиты Кологривого

0:48
Кино

Актриса Софья Зайка назвала Никиту Кологривого талантливым артистом. Об этом она заявила на YouTube-канале "Светлана Баласанян".

Актриса Софья Зайка беспокоится о судьбе Никиты Кологривого
Фото: flickr.com by gnuckx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В то же время Софья Зайка отметила, что скандалы со звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" могут повлиять на его дальнейшую карьеру.

"Хочется, чтобы этот талант развивался и рос и чтобы все эти скандалы не повлияли на его дальнейшую карьеру. Потому что это повлиять может", — сообщила она.

При этом актриса добавила, что считает скандалы с участием Никиты Кологривого "временной историей".

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Софьи Зайки. По её мнению, сериал "Слово пацана" учит родителей развивать своих детей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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