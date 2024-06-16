Актриса Софья Зайка: скандалы вокруг Никиты Кологривого могут повлиять на его карьеру

Актриса Софья Зайка беспокоится о судьбе Никиты Кологривого

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Софья Зайка назвала Никиту Кологривого талантливым артистом. Об этом она заявила на YouTube-канале "Светлана Баласанян".

Фото: flickr.com by gnuckx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В то же время Софья Зайка отметила, что скандалы со звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" могут повлиять на его дальнейшую карьеру.

"Хочется, чтобы этот талант развивался и рос и чтобы все эти скандалы не повлияли на его дальнейшую карьеру. Потому что это повлиять может", — сообщила она.

При этом актриса добавила, что считает скандалы с участием Никиты Кологривого "временной историей".

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Софьи Зайки. По её мнению, сериал "Слово пацана" учит родителей развивать своих детей.