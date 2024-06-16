Актриса Софья Зайка: скандалы вокруг Никиты Кологривого могут повлиять на его карьеру

Актриса Софья Зайка назвала Никиту Кологривого талантливым артистом. Об этом она заявила на YouTube-канале "Светлана Баласанян".
В то же время Софья Зайка отметила, что скандалы со звездой сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" могут повлиять на его дальнейшую карьеру.
"Хочется, чтобы этот талант развивался и рос и чтобы все эти скандалы не повлияли на его дальнейшую карьеру. Потому что это повлиять может", — сообщила она.
При этом актриса добавила, что считает скандалы с участием Никиты Кологривого "временной историей".
Ранее Pravda.Ru писала о ещё одном заявлении Софьи Зайки. По её мнению, сериал "Слово пацана" учит родителей развивать своих детей.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.