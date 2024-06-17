Советская актриса, которая раз и навсегда изменила индийское кино: вот как это вышло

Евгений Стычкин неслучайно стал актёром. Он рос в творческой среде. Его мать Ксения Рябинкина обрела большой успех после того, как снялась в фильме "Сказка о царе Салтане", в котором она сыграла царевну Лебедь.
Рябинкина была балериной, и после успешной работы в кино она стала отказываться от предложений других режиссёров, поскольку хотела сосредоточиться на карьере в Большом театре, однако не смогла отказать Раджу Капуру, который пригласил её в Индию ради съёмок в фильме "Моё имя Клоун".
Советская звезда приехала в Болливуд и сделала то, что прежде считалось недопустимым. В индийском кино существовал запрет на поцелуи в губы, однако Рябинкина стала первой актрисой, нарушившей это табу. В "Моё имя Клоун" она поцеловалась с Капуром.
Мелодрама пользовалась бешеной популярностью в родной стране, однако в СССР её не оценили. Кроме того, по возвращении в Советский Союз Рябинкину ждали два разочарования: от неё ушёл жених, а ещё ей запретили выезд из страны в течение пяти следующих лет.
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