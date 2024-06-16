В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" обнаружили киноляп со шляпой Арамиса

В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляп

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В трёхсерийном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетёра" обнаружили киноляп со шляпой Арамиса. Об этом пишет издание "РБК".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Киноляп нашли в первой серии картины, на 54-й минуте от начала. Главный герой Д'Артаньян уже объединился с тремя мушкетёрами. Вместе они устроили драку с гвардейцами кардинала. В тот момент Арамис запел про "призвать к ответу наглеца". Тогда герой был без шляпы. Однако в следующем кадре, когда Арамис обнял за плечи Портоса и Атоса, на нём уже находился головной убор.

Ранее Pravda.Ru писала о самых заметных киноляпах в фильмах. Среди них есть картина "Титаник" Джеймса Кэмерона.